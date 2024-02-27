Старый пикап Toyota превратили во внедорожный автодом за $23 800 (фото, видео)
Вместо кузова Toyota Hilux установлен 3,8-метровый жилой модуль. Внутри появились кухня, стол и раскладная кровать.
Житель ЮАР Райан создал недорогой дом на колесах. В его основе лежит пикап Toyota Hilux 2011 года. О проекте рассказали на Youtube-канале Tiny Home Tours.
Райан любит путешествовать по дикой природе, а потому решил создать для этого внедорожный автодом. Тюнинг Toyota Hilux обошелся ему в $23 800.
Вместо кузова на Toyota Hilux установлен жилой модуль длиной 3,8 м и шириной 1,75 м. Внутри появились раскладная кровать и кухня с плитой, холодильником и раковиной.
Также внутри установлены скамьи, стол и разнообразные шкафы и полки. В отделке использованы дерево и даже плитка.
Кроме того, автодом Toyota Hilux оборудован портативным душем, а сзади установлено крепление для перевозки велосипедов. Пикап оборудовали дополнительным аккумулятором и солнечными батареями на крыше.
Силовой агрегат Toyota Hilux остался без изменений. Дом на колесах оборудован 3,0-литровым 171-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.
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