Разделы
Материалы
Авто

В лидерах — электрокар: самые популярные авто в мире за 2023 год (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Alamy | Продажи новых авто в мире выросли на 8,9% в мире

Наибольшим спросом в 2023 году пользовались кроссоверы и пикапы. Впервые в истории лидером на мировом авторынке стал электромобиль.

За 2023 год в мире продано более 86 миллионов новых легковых автомобилей. Это на 8,9% больше, чем в 2022 году. Такую статистику приводит сайт focus2move.

Лидеры рынка среди брендов остались неизменными. Первое место сохраняет за собой Toyota с 9,07 млн проданными авто, а второе — Volkswagen (5,1 млн авто). Наибольший рост продемонстрировал BYD — 48,8%.

Электрокроссовер Tesla Model Y стал самым популярным авто в мире
Фото: Tesla

ТОП-10 самых популярных автобрендов в мире за 2023 год:

  1. Toyota — 9,07 млн проданных авто (+4,1%).
  2. Volkswagen — 5,1 млн (+7,0%).
  3. Honda — 3,9 млн (+3,7%).
  4. Hyundai — 3,8 млн (+5,5%).
  5. Ford — 3,7 млн (+4,4%).
  6. Nissan — 3,3 млн (+8,5%).
  7. Chevrolet — 3,29 млн (+2,2%).
  8. Kia — 3,0 млн (+2,2%).
  9. BYD — 2,6 млн (+48,8%).
  10. Mercedes-Benz — 2,2 млн (+0,6%).

А вот среди моделей на глобальном рынке — новый лидер, причем впервые в истории им стал электрокар. Tesla Model Y нашла 1,23 млн покупателей и обогнала многолетнего лидера Toyota Corolla (1,07 млн авто). Третьим стал кроссовер Toyota RAV4 (1,01 млн шт.). В ТОП-10 преобладают кроссоверы и пикапы.

Toyota Corolla впервые за долгие годы потеряла лидерство на глобальном рынке
Фото: Toyota

Самые популярные авто в мире за 2023 год:

  1. Tesla Model Y.
  2. Toyota Corolla.
  3. Toyota RAV4.
  4. Ford F-Series.
  5. Honda CR-V.
  6. Toyota Camry.
  7. Hyundai Tucson.
  8. Chevrolet Silverado.
  9. Toyota Hilux.
  10. Ram пикап Ram.

Кстати, электромобиль Tesla Model Y стал лидером 2023 года и на европейском рынке.

Также Фокус сообщал, что европейские автопроизводители могут объединиться против Tesla.