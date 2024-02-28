В лидерах — электрокар: самые популярные авто в мире за 2023 год (фото)
Наибольшим спросом в 2023 году пользовались кроссоверы и пикапы. Впервые в истории лидером на мировом авторынке стал электромобиль.
За 2023 год в мире продано более 86 миллионов новых легковых автомобилей. Это на 8,9% больше, чем в 2022 году. Такую статистику приводит сайт focus2move.
Лидеры рынка среди брендов остались неизменными. Первое место сохраняет за собой Toyota с 9,07 млн проданными авто, а второе — Volkswagen (5,1 млн авто). Наибольший рост продемонстрировал BYD — 48,8%.
ТОП-10 самых популярных автобрендов в мире за 2023 год:
- Toyota — 9,07 млн проданных авто (+4,1%).
- Volkswagen — 5,1 млн (+7,0%).
- Honda — 3,9 млн (+3,7%).
- Hyundai — 3,8 млн (+5,5%).
- Ford — 3,7 млн (+4,4%).
- Nissan — 3,3 млн (+8,5%).
- Chevrolet — 3,29 млн (+2,2%).
- Kia — 3,0 млн (+2,2%).
- BYD — 2,6 млн (+48,8%).
- Mercedes-Benz — 2,2 млн (+0,6%).
А вот среди моделей на глобальном рынке — новый лидер, причем впервые в истории им стал электрокар. Tesla Model Y нашла 1,23 млн покупателей и обогнала многолетнего лидера Toyota Corolla (1,07 млн авто). Третьим стал кроссовер Toyota RAV4 (1,01 млн шт.). В ТОП-10 преобладают кроссоверы и пикапы.
Самые популярные авто в мире за 2023 год:
- Tesla Model Y.
- Toyota Corolla.
- Toyota RAV4.
- Ford F-Series.
- Honda CR-V.
- Toyota Camry.
- Hyundai Tucson.
- Chevrolet Silverado.
- Toyota Hilux.
- Ram пикап Ram.
Кстати, электромобиль Tesla Model Y стал лидером 2023 года и на европейском рынке.
Также Фокус сообщал, что европейские автопроизводители могут объединиться против Tesla.