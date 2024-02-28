Авто Мики Мауса: General Motors создали необычный плюшевый электрокар (фото)

Новый Wuling Bingo стал оригинальным авто Мики Мауса. Его кузов и салон украсили разноцветным плюшем, а на крыше установили уши.

Доступный электромобиль Wuling Bingo получил необычную модификацию Mickey Plush Style. Хэтчбек В-класса превратили в авто Мики Мауса. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

На крыше авто установлены уши Фото: General Motors

Новый Wuling Bingo Mickey Plush Style полностью обшили плюшевой тканью разных цветов. На крыше электрокара установили уши Мики Мауса, а передние двери украсили изображениями этого героя мультфильмов.

Салон также обшит плюшем Фото: General Motors

Плюшем украсили и салон Wuling Bingo — он появился на руле, передней панели и сиденьях. В интерьере преобладает розовый цвет.

Пока неизвестно, станет ли оригинальная версия серийной или нет. С технической точки зрения китайский электрокар ничем не отличается от стандартного Wuling Bingo.

Будущее модели пока не определили Фото: General Motors

Напомним, что электромобиль Wuling Bingo создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда. Бюджетный 4-метровый хэтчбек в Китае продают по цене от 8340 до 11 830 долларов и уже начали экспортировать.

Новый Wuling Bingo предлагают в версиях на 41 и 68 л. с. В первом случае запас хода составляет 203 км, во втором — 333 км.

Ранее Фокус рассказывал о доступном семейном универсале Wuling за $12 500.

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