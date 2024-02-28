Авто Мики Мауса: General Motors создали необычный плюшевый электрокар (фото)
Новый Wuling Bingo стал оригинальным авто Мики Мауса. Его кузов и салон украсили разноцветным плюшем, а на крыше установили уши.
Доступный электромобиль Wuling Bingo получил необычную модификацию Mickey Plush Style. Хэтчбек В-класса превратили в авто Мики Мауса. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Wuling Bingo Mickey Plush Style полностью обшили плюшевой тканью разных цветов. На крыше электрокара установили уши Мики Мауса, а передние двери украсили изображениями этого героя мультфильмов.
Плюшем украсили и салон Wuling Bingo — он появился на руле, передней панели и сиденьях. В интерьере преобладает розовый цвет.Важно
Пока неизвестно, станет ли оригинальная версия серийной или нет. С технической точки зрения китайский электрокар ничем не отличается от стандартного Wuling Bingo.
Напомним, что электромобиль Wuling Bingo создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда. Бюджетный 4-метровый хэтчбек в Китае продают по цене от 8340 до 11 830 долларов и уже начали экспортировать.
Новый Wuling Bingo предлагают в версиях на 41 и 68 л. с. В первом случае запас хода составляет 203 км, во втором — 333 км.
Ранее Фокус рассказывал о доступном семейном универсале Wuling за $12 500.
Также мы писали о недорогом электрокроссовере от General Motors за $35 000.