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Авто

Авто Мікі Мауса: General Motors створили незвичайний плюшевий електрокар (фото)

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Фото: General Motors | Wuling Bingo став авто Мікі Мауса

Новий Wuling Bingo став оригінальним авто Мікі Мауса. Його кузов і салон оздобили різнокольоровим плюшем, а на даху встановили вуха.

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Доступний електромобіль Wuling Bingo отримав незвичну модифікацію Mickey Plush Style. Хетчбек В-класу перетворили на авто Мікі Мауса. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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На даху авто встановлені вуха
Фото: General Motors

Новий Wuling Bingo Mickey Plush Style повністю обшили плюшевою тканиною різних кольорів. На даху електрокара встановили вуха Мікі Мауса, а передні двері прикрасили зображеннями цього героя мультфільмів.

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Салон також обшитий плюшем
Фото: General Motors

Плюшем оздобили і салон Wuling Bingo – він з’явився на кермі, передній панелі та сидіннях. У інтер’єрі переважає рожевий колір.

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Наразі невідомо, чи оригінальна версія стане серійною. З технічної точки зору китайський електрокар нічим не відрізняється від стандартного Wuling Bingo.

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Майбутнє моделі поки не визначили
Фото: General Motors

Нагадаємо, що електромобіль Wuling Bingo створений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником китайського бренду. Бюджетний 4-метровий хетчбек у Китаї продають за ціною від 8340 до 11 830 доларів і вже почали експортувати.

Новий Wuling Bingo пропонують у версіях на 41 і 68 к. с. У першому випадку запас ходу складає 203 км, у другому – 333 км.

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