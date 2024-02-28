Просторные и практичные: определены лучшие семейные кроссоверы 2024 года (фото)

В Великобритании составили рейтинг лучших семейных кроссоверов. В него попали массовые и премиальные модели, оборудованные как двигателями внутреннего сгорания, так и электромоторами.

Кроссоверы сейчас являются самым популярным классом авто среди семейных автомобилистов. Если раньше они выбирали минивэны или универсалы, то в последние годы все чаще отдают предпочтение именно моделям повышенной проходимости. Британское издание WhatCar определило лучшие кроссоверы 2024 года для семьи.

10 место. Ford Kuga

Форд Куга Фото: Ford

Ford Kuga привлекает хорошей управляемостью и просторным задним рядом с регулировками сидений. В линейке есть доступные бензиновые и экономичные гибридные модификации.

Плюсы:

невысокая цена;

экономичные гибридные версии.

Минусы:

качество внутренней отделки;

небольшой багажник.

9 место. Audi Q5

Audi Q5 Фото: Audi

Премиальный кроссовер Audi Q5 отличается комфортной подвеской и неплохой управляемостью. У него большой багажник и качественные материалы отделки салона. В линейке есть бензиновые, дизельные и гибридные модификации, а самой выгодной считается экономичная и недорогая дизельная версия на 150 л. с.

Плюсы:

тяговитые двигатели;

хорошо настроенная ходовая;

качественная отделка салона.

Минусы:

жестковатая езда в версии S Line;

малый запас хода на электротяге у гибрида.

8 место. Lexus NX

Lexus NX Фото: Lexus

Кроссовер Lexus NX имеет качественный салон с комфортабельными креслами. У него мягкая подвеска и экономичные гибридные версии, хотя топовый плагин-гибрид слишком дорогой. Также кроссовер не самый просторный в классе.

Плюсы:

хорошая динамика;

надежность.

Минусы:

бензиновый двигатель шумный;

дорогие топовые версии.

7 место. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes GLC остается комфортабельным и тихим, а его салон просторный. В линейке появился пагон-гибрид, способный проехать более 120 км в электрическом режиме.

Плюсы:

просторный салон;

богатая комплектация;

великолепный плагин-гибрид.

Минусы:

бензиновые двигатели надо раскручивать;

качество отделки могло быть лучше.

6 место. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV — один из самых дешевых семейных электрокроссоверов. У него продуманный салон с комфортабельными креслами, зонтиком в дверях, раскладными столиками, и множеством отсеков для мелких вещей. Электрокар имеет неплохой запас хода.

Плюсы:

практичный салон;

большой запас хода;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

не самая лучшая динамика;

бедная комплектация.

5 место. Volvo XC40

Volvo XC40 Фото: Volvo

Компактный кроссовер Volvo XC40 просторный для своих размеров и имеет богатое оснащение (особенно системами безопасности). В линейке есть бензиновые, дизельные, гибридные и даже электрические версии. Лучшее соотношение цены и качества имеет 2,0-литровый бензиновый турбомотор.

Плюсы:

качественный салон;

богатое оснащение системами безопасности;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

шумный на трассе.

4 место. Kia EV6

Kia EV6 Фото: Kia

Электромобиль Kia EV6 имеет удивительно просторный салон и неплохую управляемость, однако его подвеска довольно жесткая. Запас хода у кроссовера неплохой уже в базовой версии, да и заряжается он быстро.

Плюсы:

большой запас хода и быстрая зарядка;

много места для ног сзади.

Минусы:

маленький багажник;

жесткая подвеска.

3 место. BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Электрический вариант BMW X3 настолько же интересен в управлении, как и бензиновая версия. Кроссовер просторный и сохраняет большой 550-литровый багажник. Запас хода электрокара больше, чем у основных конкурентов.

Плюсы:

большой запас хода;

качественная мультимедийная система.

Минусы:

медленнее конкурентов;

шумоизоляция могла быть лучше.

2 место. Genesis GV60

Genesis GV60 Фото: Genesis

Премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 достаточно быстрый уже в базовой версии, а также тихий и комфортабельный. У него качественный салон и неплохая управляемость.

Плюсы:

качественный салон;

хорошая шумоизоляция;

хорошая мультимедийная система.

Минусы:

тесный задний ряд;

небольшой багажник;

неудобные камеры, установленные вместо зеркал.

1 место. Kia Sportage

Kia Sportage Фото: Kia

Kia Sportage качественно собран и имеет просторные салон и багажник. У него богатая комплектация, экономичные бензиновые и гибридные двигатели, а также комфортабельная подвеска.

Плюсы:

качество сборки;

просторные салон и багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

гибридные установки шумные;

непродуманная трансформация салона.

Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах современности.

Также мы писали о лучших семейных универсалах 2024 года.