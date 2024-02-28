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Просторные и практичные: определены лучшие семейные кроссоверы 2024 года (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Motor.es | В рейтинг попали не только массовые, но и премиальные модели

В Великобритании составили рейтинг лучших семейных кроссоверов. В него попали массовые и премиальные модели, оборудованные как двигателями внутреннего сгорания, так и электромоторами.

Кроссоверы сейчас являются самым популярным классом авто среди семейных автомобилистов. Если раньше они выбирали минивэны или универсалы, то в последние годы все чаще отдают предпочтение именно моделям повышенной проходимости. Британское издание WhatCar определило лучшие кроссоверы 2024 года для семьи.

10 место. Ford Kuga

Форд Куга
Фото: Ford

Ford Kuga привлекает хорошей управляемостью и просторным задним рядом с регулировками сидений. В линейке есть доступные бензиновые и экономичные гибридные модификации.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • экономичные гибридные версии.

Минусы:

  • качество внутренней отделки;
  • небольшой багажник.

9 место. Audi Q5

Audi Q5
Фото: Audi

Премиальный кроссовер Audi Q5 отличается комфортной подвеской и неплохой управляемостью. У него большой багажник и качественные материалы отделки салона. В линейке есть бензиновые, дизельные и гибридные модификации, а самой выгодной считается экономичная и недорогая дизельная версия на 150 л. с.

Плюсы:

  • тяговитые двигатели;
  • хорошо настроенная ходовая;
  • качественная отделка салона.

Минусы:

  • жестковатая езда в версии S Line;
  • малый запас хода на электротяге у гибрида.

8 место. Lexus NX

Lexus NX
Фото: Lexus

Кроссовер Lexus NX имеет качественный салон с комфортабельными креслами. У него мягкая подвеска и экономичные гибридные версии, хотя топовый плагин-гибрид слишком дорогой. Также кроссовер не самый просторный в классе.

Плюсы:

  • хорошая динамика;
  • надежность.

Минусы:

  • бензиновый двигатель шумный;
  • дорогие топовые версии.

7 место. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC
Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes GLC остается комфортабельным и тихим, а его салон просторный. В линейке появился пагон-гибрид, способный проехать более 120 км в электрическом режиме.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатая комплектация;
  • великолепный плагин-гибрид.

Минусы:

  • бензиновые двигатели надо раскручивать;
  • качество отделки могло быть лучше.

6 место. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV
Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV — один из самых дешевых семейных электрокроссоверов. У него продуманный салон с комфортабельными креслами, зонтиком в дверях, раскладными столиками, и множеством отсеков для мелких вещей. Электрокар имеет неплохой запас хода.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • большой запас хода;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • не самая лучшая динамика;
  • бедная комплектация.

5 место. Volvo XC40

Volvo XC40
Фото: Volvo

Компактный кроссовер Volvo XC40 просторный для своих размеров и имеет богатое оснащение (особенно системами безопасности). В линейке есть бензиновые, дизельные, гибридные и даже электрические версии. Лучшее соотношение цены и качества имеет 2,0-литровый бензиновый турбомотор.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • богатое оснащение системами безопасности;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • шумный на трассе.

4 место. Kia EV6

Kia EV6
Фото: Kia

Электромобиль Kia EV6 имеет удивительно просторный салон и неплохую управляемость, однако его подвеска довольно жесткая. Запас хода у кроссовера неплохой уже в базовой версии, да и заряжается он быстро.

Плюсы:

  • большой запас хода и быстрая зарядка;
  • много места для ног сзади.

Минусы:

  • маленький багажник;
  • жесткая подвеска.

3 место. BMW iX3

BMW iX3
Фото: BMW

Электрический вариант BMW X3 настолько же интересен в управлении, как и бензиновая версия. Кроссовер просторный и сохраняет большой 550-литровый багажник. Запас хода электрокара больше, чем у основных конкурентов.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • качественная мультимедийная система.

Минусы:

  • медленнее конкурентов;
  • шумоизоляция могла быть лучше.

2 место. Genesis GV60

Genesis GV60
Фото: Genesis

Премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 достаточно быстрый уже в базовой версии, а также тихий и комфортабельный. У него качественный салон и неплохая управляемость.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошая шумоизоляция;
  • хорошая мультимедийная система.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • небольшой багажник;
  • неудобные камеры, установленные вместо зеркал.

1 место. Kia Sportage

Kia Sportage
Фото: Kia

Kia Sportage качественно собран и имеет просторные салон и багажник. У него богатая комплектация, экономичные бензиновые и гибридные двигатели, а также комфортабельная подвеска.

Плюсы:

  • качество сборки;
  • просторные салон и багажник;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • гибридные установки шумные;
  • непродуманная трансформация салона.

Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах современности.

Также мы писали о лучших семейных универсалах 2024 года.