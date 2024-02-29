Доступный спортивный кроссовер Hyundai показали до презентации (фото)

Hyundai Creta N Line отличается ярким дизайном и богатой комплектацией. Заряженный кроссовер оборудуют 160-сильным турбомотором.

Линейку обновленного Hyundai Creta 2024 совсем скоро пополнит спортивная модификация N Line. Ее официальная презентация запланирована на 11 марта, однако первые фотографии кроссовера уже обнародованы на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Кроссовер оборудуют 160-сильным турбомотором Фото: Hyundai

Новый Hyundai Creta N Line выглядит ярче, чем стандартная модель. У него новая решетка радиатора, более агрессивные бамперы и увеличенный задний спойлер. К тому же, кроссовер получил обвес с ярко-красными акцентами и 18-дюймовые легкосплавные диски.

Салон Hyundai Creta N Line не показали, однако известно, что кроссовер получит спортивный руль, обшитый перфорированной кожей. Также внутри появятся ярко-красные вставки и швы.

Поскольку новый Hyundai Creta N Line будет топовой версией модели, то его комплектацию расширят. Авто получит виртуальную панель приборов, 10,25-дюймовый тачскрин, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, акустику Bose, камеры кругового обзора, а также 6 подушек безопасности, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

Комплектация включает 6 подушек безопасности Фото: Hyundai

Спортивный кроссовер Hyundai Creta N Line оборудуют 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 160 л. с. Авто можно будет заказать с 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Тем временем линейка заряженных хэтчбеков Hyundai сокращается — сразу две модели снимут с производства.

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