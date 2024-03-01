585-сильный раритет: в Киеве заметили экстремальный суперкар Mercedes (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT R имеет 585-сильный V8 и аэродинамический пакет. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 318 км/ч.

В центре Киева сфотографировали спортивное купе Mercedes-AMG GT R. Скоростной суперкар — редкость на украинских дорогах. Его фотографии появились на странице luxurycars.ukraine.

Mercedes-AMG GT R — экстремальная трековая версия модели. Его уже не выпускают, ведь появилось второе поколение купе. Новым он стоил около 200 000 евро.

Купе способно развить 318 км/ч Фото: luxurycars.ukraine

Суперкар Mercedes-AMG GT R оборудован 4,0-литровым V8 твин-турбо на 585 л. с. и 700 Нм. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями купе разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и развивает 318 км/ч.

Автомобиль оборудован самоблокирующимся дифференциалом и управляемыми задними колесами. У него доработана подвеска и установлены карбоново-керамические тормоза.

Купе на 15 кг легче стандартной модели благодаря карбоновым капоту и крыше. Кроме того, суперкар Mercedes-AMG GT R оборудован обвесом и антикрылом. Конкретно это авто получило опциональный пакет PRO с улучшенной аэродинамикой.

Суперкар получил аэродинамический пакет с обвесом и антикрылом Фото: luxurycars.ukraine В салоне установлены спортивные кресла Фото: luxurycars.ukraine

Салон Mercedes-AMG GT R отделан кожей, алькантарой и карбоном. Также установлены спортивные руль и кресла.

Кстати, недавно в столице сфотографировали еще один сверхмощный Mercedes-AMG.

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