585-сильный раритет: в Киеве заметили экстремальный суперкар Mercedes (фото)
Суперкар Mercedes-AMG GT R имеет 585-сильный V8 и аэродинамический пакет. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 318 км/ч.
В центре Киева сфотографировали спортивное купе Mercedes-AMG GT R. Скоростной суперкар — редкость на украинских дорогах. Его фотографии появились на странице luxurycars.ukraine.
Mercedes-AMG GT R — экстремальная трековая версия модели. Его уже не выпускают, ведь появилось второе поколение купе. Новым он стоил около 200 000 евро.
Суперкар Mercedes-AMG GT R оборудован 4,0-литровым V8 твин-турбо на 585 л. с. и 700 Нм. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями купе разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и развивает 318 км/ч.
Автомобиль оборудован самоблокирующимся дифференциалом и управляемыми задними колесами. У него доработана подвеска и установлены карбоново-керамические тормоза.
Купе на 15 кг легче стандартной модели благодаря карбоновым капоту и крыше. Кроме того, суперкар Mercedes-AMG GT R оборудован обвесом и антикрылом. Конкретно это авто получило опциональный пакет PRO с улучшенной аэродинамикой.
Салон Mercedes-AMG GT R отделан кожей, алькантарой и карбоном. Также установлены спортивные руль и кресла.
Кстати, недавно в столице сфотографировали еще один сверхмощный Mercedes-AMG.
Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели кроссовер Aston Martin с мотором Mercedes.