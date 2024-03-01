Старый 40-летний хэтчбек Peugeot ушел с молотка по цене Maybach (фото)

Изготовлено всего 200 заряженных Peugeot 205 T16. Компактный хэтчбек полноприводный, а его двигатель расположен сзади.

В США на аукционе Gooding&Company продали Peugeot 205 1984 года. За компактный хэтчбек В-класса отдали 245 000 долларов — как за новый Mercedes-Maybach S680. Об авто рассказали на официальном сайте аукционного дома.

Выпущено всего 200 Peugeot 205 T16 Фото: GOODING&COMPANY

Столь высокая цена объясняется тем, что с молотка ушел не стандартный хэтчбек, а его необычная заряженная версия Peugeot 205 T16. Всего изготовили всего 200 таких авто.

Peugeot 205 T16 — серийная версия раллийного авто Фото: GOODING&COMPANY

Дело в том, что Peugeot 205 T16 выпустили для того, чтобы допустить к соревнованиям раллийную версию модели. Правила чемпионата мира требовали создания серийных аналогов раллийных авто.

Peugeot 205 T16 существенно отличается от обычного хэтчбека. Его двигатель расположен сзади, а привод — полный.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: GOODING&COMPANY

Сам двигатель тоже особенный — 1,8-литровая четверка с турбонаддувом на 200 л.с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч.

Также у авто полностью новая задняя подвеска, улучшенные тормоза и измененный дизайн. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

Двигатель Peugeot 205 T16 расположен сзади Фото: GOODING&COMPANY

Именно это авто на протяжении 30 лет находилось в коллекции гонщика из Бельгии Анри Куэрнета. В 2016 году Peugeot 205 T16 попал в США, а два года спустя его отреставрировали.

Кстати, на этот же аукцион выставили ржавый суперкар Ferrari и оценили его в миллион долларов.

Также Фокус сообщал, что продается уникальный 70-летний спорткар от украинского дизайнера.