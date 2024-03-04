Кроссоверы и электромобили: самые популярные авто в Украине за февраль 2024 года (фото)
В десятке лидеров украинского авторынка — сразу семь моделей повышенной проходимости. Растет спрос и на электрические кроссоверы.
В феврале 2024 года в Украине продали 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них были моделями повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП 10 лидеров украинского авторынка — сразу 6 кроссоверов и один рамный пикап Toyota Hilux. Кстати, на эти десять моделей приходится 40% всех продаж новых авто в Украине за февраль.
Самый популярный автомобиль в Украине — по-прежнему Renault Duster. Продано 603 кроссовера. Второе место сохраняет Toyota RAV4 (298 авто), а третье — электрокроссовер Volkswagen ID.4 (257 шт.).
В пятерку лучших довольно неожиданно попали Peugeot 301 и Skoda Scala. Кроме того, впервые среди лидеров оказался электрокроссовер BYD Song Plus.
Самые популярные авто в Украине за февраль 2024 года:
- Renault Duster — 603 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 298.
- Volkswagen ID.4 — 257 шт.
- Peugeot 301 — 196 шт.
- Skoda Scala — 156 шт.
- Mazda CX-5 — 145 шт.
- Kia Sportage — 132 шт.
- Toyota Hilux — 112 шт.
- BYD Song Plus — 110 шт.
- Toyota Camry — 108 шт.
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