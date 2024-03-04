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Авто

Кроссоверы и электромобили: самые популярные авто в Украине за февраль 2024 года (фото)

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Фото: Motor1.com | Самыми популярными в Украине являются кроссоверы

В десятке лидеров украинского авторынка — сразу семь моделей повышенной проходимости. Растет спрос и на электрические кроссоверы.

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В феврале 2024 года в Украине продали 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них были моделями повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП 10 лидеров украинского авторынка — сразу 6 кроссоверов и один рамный пикап Toyota Hilux. Кстати, на эти десять моделей приходится 40% всех продаж новых авто в Украине за февраль.

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Renault Duster остается лидером на рынке
Фото: Renault

Самый популярный автомобиль в Украине — по-прежнему Renault Duster. Продано 603 кроссовера. Второе место сохраняет Toyota RAV4 (298 авто), а третье — электрокроссовер Volkswagen ID.4 (257 шт.).

В пятерку лучших довольно неожиданно попали Peugeot 301 и Skoda Scala. Кроме того, впервые среди лидеров оказался электрокроссовер BYD Song Plus.

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Самые популярные авто в Украине за февраль 2024 года:

  1. Renault Duster — 603 проданных авто.
  2. Toyota RAV4 — 298.
  3. Volkswagen ID.4 — 257 шт.
  4. Peugeot 301 — 196 шт.
  5. Skoda Scala — 156 шт.
  6. Mazda CX-5 — 145 шт.
  7. Kia Sportage — 132 шт.
  8. Toyota Hilux — 112 шт.
  9. BYD Song Plus — 110 шт.
  10. Toyota Camry — 108 шт.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился самый дорогой и самый мощный BMW в истории.

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