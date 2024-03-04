Кроссоверы и электромобили: самые популярные авто в Украине за февраль 2024 года (фото)

В десятке лидеров украинского авторынка — сразу семь моделей повышенной проходимости. Растет спрос и на электрические кроссоверы.

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В феврале 2024 года в Украине продали 5,7 тыс. новых легковых автомобилей и большинство из них были моделями повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП 10 лидеров украинского авторынка — сразу 6 кроссоверов и один рамный пикап Toyota Hilux. Кстати, на эти десять моделей приходится 40% всех продаж новых авто в Украине за февраль.

Renault Duster остается лидером на рынке Фото: Renault

Самый популярный автомобиль в Украине — по-прежнему Renault Duster. Продано 603 кроссовера. Второе место сохраняет Toyota RAV4 (298 авто), а третье — электрокроссовер Volkswagen ID.4 (257 шт.).

В пятерку лучших довольно неожиданно попали Peugeot 301 и Skoda Scala. Кроме того, впервые среди лидеров оказался электрокроссовер BYD Song Plus.

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Самые популярные авто в Украине за февраль 2024 года:

Renault Duster — 603 проданных авто. Toyota RAV4 — 298. Volkswagen ID.4 — 257 шт. Peugeot 301 — 196 шт. Skoda Scala — 156 шт. Mazda CX-5 — 145 шт. Kia Sportage — 132 шт. Toyota Hilux — 112 шт. BYD Song Plus — 110 шт. Toyota Camry — 108 шт.

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