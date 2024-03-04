Кросовери й електромобілі: найпопулярніші авто в Україні за лютий 2024 року (фото)

У десятці лідерів українського авторинку — одразу сім моделей підвищеної прохідності. Зростає попит і на електричні кросовери.

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У лютому 2024 року в Україні продали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і більшість із них були моделями підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У ТОП 10 лідерів українського авторинку — одразу 6 кросоверів та один рамний пікап Toyota Hilux. До речі, на ці десять моделей припадає 40% усіх продажів нових авто в Україні за лютий.

Renault Duster залишається лідером на ринку Фото: Renault

Найпопулярніший автомобіль в Україні – як і раніше, Renault Duster. Продано 603 кросовери. Друге місце зберігає Toyota RAV4 (298 авто), а третє – електрокросовер Volkswagen ID.4 (257 шт.).

До п’ятірки кращих доволі несподівано потрапили Peugeot 301 та Skoda Scala. Крім того, вперше серед лідерів опинився електрокросовер BYD Song Plus.

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Найпопулярніші авто в Україні за лютий 2024 року:

Renault Duster — 603 проданих авто. Toyota RAV4 — 298. Volkswagen ID.4 — 257 шт. Peugeot 301 — 196 шт. Skoda Scala — 156 шт. Mazda CX-5 — 145 шт. Kia Sportage — 132 шт. Toyota Hilux — 112 шт. BYD Song Plus — 110 шт. Toyota Camry — 108 шт.

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