В Украине появился новый премиальный электрокроссовер от BYD и Mercedes (фото)

Новый BYD Denza N7 — обтекаемый 4,86-метровый электрокроссовер. Модель предлагается в версиях мощностью от 204 до 530 л. с., а его запас хода достигает 700 км.

В Украине появились электромобили нового китайского премиального бренда Denza. Первый кроссовер Denza N7 заметили в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Марка Denza — совместный проект BYD и Mercedes-Benz. Сейчас в ее линейке три модели и N7 — самая дешевая из них. Китайский электромобиль в Украине стоит от 45 000 до 55 000 долларов.

Кроссовер отличается обтекаемым дизайном Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Denza N7 — 4,86-метровый кроссовер с элегантным обтекаемым дизайном. У него плавные обводы кузова, выраженный "нос" и раскосые фары.

В салоне на передней панели установлено три дисплея, один из которых предназначен для пассажира. Мультимедийная система дополнена технологией распознавания лица.

На передней панели установлены три дисплея Фото: BYD Auto

Новый BYD Denza N7 предлагается в заднеприводных версиях на 204 и 313 л. с., а также в полноприводном 530-сильном варианте. Самый мощный электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Китайский электромобиль BYD Denza N7 оборудован батареей емкостью 82,5 кВт∙ч. В зависимости от версии, запас хода составляет от 630 до 702 км.

Кстати, недавно в Украине также появился новый компактный кроссовер Toyota с расходом 4,1 л на 100 км.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили новейший электрокроссовер от Huawei.