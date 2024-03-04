Volkswagen Polo 2024 получил недорогую внедорожную версию (фото)

Volkswagen Polo Robust создан для легкого бездорожья. Хэтчбеку увеличили клиренс и усилили подвеску, а салон отделали водоупорным материалом.

В линейку Volkswagen Polo вернули внедорожную модификацию. Называется она уже не CrossPolo, а Robust. Подробности хэтчбека раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Volkswagen Polo Robust дебютировал в Бразилии. Именно в этой стране он сначала поступит в продажу по цене в эквиваленте $17 800.

Хэтчбек стал преемником Volkswagen CrossPolo Фото: Volkswagen

Модель создана на базе начальной бюджетной версии Volkswagen Polo Track. В отличие от предшественника VW CrossPolo, он не получил пластиковый защитный обвес — лишь на решетке радиатора появилась резиновая накладка. К тому же, Polo Robust отличается от стандартного хэтчбек лишь увеличенным клиренсом.

В качестве опции для Volkswagen Polo Robust предлагают виниловую отделку салона, которая не боится влаги, а также резиновые коврики. Также можно заказать фаркоп. Комплектация включает кондиционер, ESP и аудиосистему.

Салон отделан водоупорными материалами Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo Robust предлагают с 1,0-литровым бензиновым двигателем на 84 л.с., который может работать и на этаноле. Хэтчбек предлагают исключительно с 5-ступенчатой механической КПП и передним приводом. Также авто получило электронный дифференциал XDS, а его подвеску усилили.

Кстати, вскоре Volkswagen Polo прекратят выпускать. На смену ему готовят доступный электромобиль.

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