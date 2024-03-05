Владельцы Tesla Cybertruck жалуются на серьезные неисправности пикапа (фото)

Владельцы Tesla Cybertruck сталкиваются с множеством различных дефектов. Пикап может отключиться во время движения, также у него выходят из строя тормоза, полноуправляемое шасси и дисплей.

Пикап Tesla Cybertruck разрабатывался на протяжении пяти лет, однако довести его конструкцию до идеала не получилось. Модель оказалась "сырой" и страдает от различных неисправностей. Об этом рассказывают владельцы первых Cybertruck, пишет сайт Autoevolution.

В соцсетях владельцы Tesla Cybertruck рассказывают о проблемах с автомобилем. Причем, порой дефекты довольно серьезные.

Этот электромобиль Tesla "умер" во время движения задним ходом

Одна из Tesla Cybertruck во время дальней поездки начала сигнализировать о выходе из строя тормозов и рулевого управления. На "горячей" линии Tesla в воскресенье никто не отвечал и пришлось вызывать эвакуатор.

Другой пикап Tesla просто "умер" при движении задним ходом — отключилось все, даже электронный дверной замок. Пробег электрокара на то время составлял всего 116 км.

Также бывают случаи выхода из строя управляемых задних колес, зарядного устройства, систем стабилизации и автоматического торможения. Отключается и центральный дисплей, на который в Tesla Cybertruck выводится вся основная информация.

Центральный дисплей Tesla часто выходит из строя

Неисправности — не редкость для новых моделей и в Tesla надеются избавиться от "детских болезней". В конструкцию пикапа уже вносят изменения — в частности, уже начали устанавливать новый механизм управляемых задних колес.

Между прочим, недавно стало известно, что новая Tesla Cybertruck может заржаветь после небольшого дождя.

Также Фокус рассказывал, что пикап Tesla Cybertruck сломался после форсирования водной преграды.