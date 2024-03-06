За новым доступным электромобилем Renault выстроились очереди еще до начала продаж

Недорогой электромобиль Renault 5 E-Tech за 25 000 евро — преемник модели Zoe. Хэтчбек с дизайном в стиле 70-х годов способен проехать до 400 км без подзарядки.

Спрос на новый Renault 5 E-Tech превысил ожидания. Всего за несколько дней после премьеры на Женевском автосалоне доступный электромобиль собрал более 50 000 заказов. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

Renault 5 стоит от 25 000 евро Фото: Renault

Интересно, что пока на электромобиль Renault 5 E-Tech доступны только предварительные заказы, а продажи модели стартуют в мае. Гендиректор Renault Фабрис Камболиве заявил, что первые авто поставят покупателям в сентябре-октябре. Также он прогнозирует, что 40% продаж будет приходиться на корпоративных клиентов.

Напомним, что знаменитую модель Renault 5 возродили в формате компактного городского электромобиля. Он будет стоить от 25 000 евро и придет на смену Renault Zoe.

Своим рубленым дизайном 3,92-метровый электромобиль Renault 5 2024 напоминает знаменитого предка. В его салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями на передней панели.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Renault

Новый Renault 5 E-Tech со старта предложат в версиях на 95, 122 и 150 л. с. с батареей емкостью 52 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет около 400 км. Позже появятся более доступные модификации с батареей на 40 кВт∙ч, которая сможет проехать 300 км без подзарядки.

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