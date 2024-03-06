Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $500 000 (фото)

Tiffin Phaeton — автодом премиум-класса с салоном, отделанным кожей, деревом и мрамором. Внутри появились спальня, большая кухня-гостиная и санузел.

Американская компания Tiffin Motorhomes представила роскошный дом на колесах Phaeton. Вскоре он поступит в продажу по цене от 500 000 долларов. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

Дом на колесах оборудован 450-сильным турбодизелем Фото: autoevolution.com

Tiffin Phaeton позиционируют, как автодом премиум-класса. В его основе лежит шасси грузовика Freightliner PowerGlide XC. Он достигает 13,7 м в длину и 4 м в высоту.

Интерьер Tiffin Phaeton отделан дорогой кожей, деревом и даже мрамором, а на потолке смонтировано мощное освещение. Внутри можно провести вечеринку на 10-12 человек, причем каждому из них найдется спальное место.

В салоне есть широкая двуспальная кровать, раскладные диваны и кресла. Установлены большой телевизор и мощная аудиосистема. Кухня дополнена холодильником, раковиной, плитой и духовкой. Есть и санузел с душем.

Салон отделан кожей, деревом и мрамором В салоне установлены раскладные кресла и диваны. В спальне установили двуспальную кровать На кухне есть холодильник и духовка

Дом на колесах оснащен дополнительными аккумуляторами и солнечными батареями на крыше. Также установлен большой 379-литровый бак для воды.

Tiffin Phaeton оборудовали 450-сильным турбодизелем Cummins и 6-ступенчатой автоматической КПП. В качестве опции ему предлагают прицеп для перевозки мотоциклов или велосипедов.

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