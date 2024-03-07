Ржавый эксклюзив: на свалке нашли роскошное американское авто 70-х (видео)

Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham — роскошное 5,8-метровое авто с кожаным салоном и огромным 7,7-литровым V8. Седан оборудован климат-контролем, круиз-контролем и электроприводом сидений.

В США обнаружили заброшенный Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham 1971 года. Роскошное авто уже 35 лет ржавеет на свалке в Техасе. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Classic Ride Society.

Роскошное авто не эксплуатируется с 1989 года Фото: скриншот / YouTube

Этот Cadillac 1971 года не эксплуатировался с 1989 года. За более чем три десятилетия под открытым небом дорогое авто покрылось ржавчиной, хотя в целом его кузов цел. Лобовое стекло выбито, а в салоне потрескалась белая кожаная отделка.

Кузов Cadillac покрыт ржавчиной Фото: скриншот / YouTube

Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham — ценная коллекционная модель. В 1971 году это было одно из самых дорогих и роскошных авто марки: его стартовая цена составляла 7763 доллара ($63 000 по современному курсу).

В салоне потрескалась кожа Фото: скриншот / YouTube

Огромный седан Cadillac достигает 5,81 м в длину при колесной базе 3,38 м и весит 2,2 тонны. Под его капотом скрывается 7,7-литровый V8 мощностью 345 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Комплектация Cadillac Fleetwood Sixty Special была достаточно богатой для своего времени — центральный замок, климат-контроль, круиз-контроль, радио, электропривод сидений и пневмоподвеску.

Кстати, недавно в США на свалке нашли и очень редкий универсал Cadillac 1959 года.

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