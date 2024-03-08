В Африке обнаружили огромную заброшенную коллекцию из 240 старинных авто (фото)
Винтажные автомобили принадлежали известному коллекционеру Луису Кутцеру и после его смерти оказались заброшенными. Машины покрыты слоем пыли, однако многие из них неплохо сохранились.
В Южно-Африканской Республике найдена огромная коллекция винтажных автомобилей. 240 машин пылятся в нескольких огромных ангарах, а также ржавеют на улице возле них. Об этом пишет сайт Autoweek.
Все машины принадлежали крупнейшему автоколлекционеру в ЮАР Луису Кутцеру. Он увлекался машинами с детства и сначала собирал игрушечные масштабные модели.
Коллекционер приобрел сотни авто и регулярно посещал ретрофестивали. Больше всего он ценил Mercedes-Benz и имел редкие модели — такие, как пикап Mercedes 1951 года или седан Mercedes 300 SE бывшего южноафриканского министра иностранных дел Фредерика Боты. Его любимым авто был Mercedes 280 SE Cabriolet 1968 года.
Луис Кутцер погиб в автокатастрофе в 2020 году и после его смерти его дети распродали часть коллекции на аукционе. Однако теперь оказалось, что с молотка ушли не все авто. Заброшенные машины нашли случайно во время проверки участка земли с ангарами, которые принадлежали южноафриканцу.
Сотни машин покрыты толстым слоем грязи, однако многие из них в хорошем состоянии. Конечно, преобладают разнообразные Mercedes-Benz, однако также есть Ford, Chevrolet, Cadillac и другие модели. Вскоре они все также пойдут с молотка.
Кстати, на аукционе после смерти владельца распродают и коллекцию одного из крупнейших автомузеев.
Также Фокус сообщал, что редкое американское авто 60-х простояло 25 лет в гараже.