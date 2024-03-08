Определен лучший женский автомобиль 2024 года (фото)

Лучшие женские авто года выбирает жюри из 75 автожурналисток, которые представляют 52 страны мира. Модели оценивают по восьми различным параметрам.

8 марта объявлен победитель традиционной акции Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года"). Им стал электрокроссовер Kia EV9. Об этом сообщается на сайте премии.

Жюри конкурса отметило, что в этом году победителя было трудно выбрать из-за высокого уровня всех претендентов. Электромобиль Kia EV9 победил благодаря просторному салону, продуманной аэродинамике и современным технологиям.

Жюри оценило просторный салон и технологии Kia EV9 и оценило его по достоинству Фото: Kia

Победитель определен из пяти моделей-финалистов. Каждая из них выиграла в отдельной категории.

лучший кроссовер — Kia EV9;

лучший семейный автомобиль — Volvo EX30;

лучший большой автомобиль — BMW 5 Series;

лучший эксклюзивный автомобиль — Aston Martin DB12;

лучший внедорожник/пикап — Volkswagen Amarok.

Лучшие женские автомобили определяют с 2010 года. Лауреатов премии Women's World Car Of The Year выбирает жюри из 75 автожурналисток, представляющих 52 страны мира. Победителя объявляют 8 марта.

При выборе женского авто года жюри оценивает дизайн, комфорт, безопасность, управляемость, технологии, экономичность, экологичность и стоимость. В 2023 году победителем стал кроссовер Kia Niro.

Кстати, недавно назвали и лучший автомобиль года в Европе.

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