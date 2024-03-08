В интернете показали оригинальный украинский электромобиль возрастом более 50 лет (фото)

Самодельный электромобиль использует агрегаты серийных советских авто. В его салоне установлена только одна педаль и два переключателя.

В Педагогическо-мемориальном музее Василия Сухомлинского в Павлыше (Кировоградская область) хранится необычный экспонат — компактный электромобиль. Он создан более полувека назад. Об этом пишет сайт Autogeek.

Автомобиль построили школьники Фото: Autogeek

Оригинальный электрический кабриолет создан в 60-х или 70-х годах в техническом кружке Павлиского лицея, инициатором создания которого был Василий Сухомлинский. Тогда электрокары были исключительно экспериментальными, хотя разработкой подобных авто занимались и на ЗАЗе.

Самодельный электромобиль рассчитан на двух подростков или одного взрослого. В его конструкции использованы детали от серийных транспортных средств.

В салоне установлена только одна педаль Фото: Autogeek

В частности, электромотором стал доработанный стартер от "Москвича-400" (он же — Opel Kadett). Авто имеет 6-вольтовое электрооборудование и батарею на 96 А∙ч.

Органы управления в электрокаре очень простые. У него небольшой руль, два тумблера (запуск мотора и включение фар), а также всего одна педаль тормоза.

Мотором стал стартер от "Москвича" Фото: Autogeek

Характеристики авто неизвестны, однако отмечается, что в свое время украинский электромобиль ездил по улицам Павлыша.

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