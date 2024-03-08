Украинский вездеход станет героем нового голливудского блокбастера с Уиллом Смитом (фото)

Компактный 3,4-метровый Sherp имеет огромные колеса низкого давления. Украинский вездеход способен развивать 45 км/ч по суше и 6 км/ч — по воде.

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Украинский вездеход Sherp появится на киноэкранах. Он снимется в четвертой части комедийного экшна "Плохие парни". Фото со съемок киноленты опубликовал в Instagram исполнитель главной роли Уилл Смит.

Два вездехода Sherp привезли на съемочную площадку в Майями. Фильм "Плохие парни-4" станет для Sherp дебютом на большом экране, ведь раньше он снимался только в телешоу и видеоклипе Канье Уэста.

Уилл Смит показал фото Sherp на съемочной площадке Фото: Скриншот

Кинолента "Плохие парни-4" выйдет на экраны 7 июля. Как и раньше, напарником Уилла Смита в нем будет Мартин Лоуренс.

Уже традиционно в фильме будет немало погонь и экзотических авто. В частности, главные герои будут использовать Porsche 911 и Jaguar XJR.

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Напомним, что украинский вездеход Sherp выпускается с 2015 года. Компактный 3,4-метровый внедорожник имеет большие колеса с функцией подкачки, а его клиренс составляет 600 мм.

Sherp оборудован 1,5-литровым 44-сильным дизелем и может развивать 45 км/ч по суше и 6 км/ч — по воде. Он может преодолевать препятствия высотой до 50 см. Sherp использует ГСЧС Украины, также вездеход активно экспортируют.

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