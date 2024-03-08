Ржавый 40-летний Mercedes превратили в просторный внедорожный автодом (видео)

Mercedes LA 1113 B оборудовали большим жилым модулем. Внутри появились спальня, кухня-гостиная, санузел и багажник для велосипедов.

Старый грузовик Mercedes-Benz LA 1113 B 1983 года начал новую жизнь. Его переделали во внедорожный дом на колесах. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Tiny House Giant Journey.

Сзади установили жилой модуль Фото: скриншот / YouTube

Сэнди и Карстен из Германии давно увлекались кемпингом, а потому решили создать автодом. Им попался списанный ржавый грузовик Mercedes, который они и взялись переделать.

Диван превращается в кухонный уголок Фото: скриншот / YouTube

На тюнинг Mercedes ушло два года и 100 000 евро. Дом на колесах оборудовали огромным жилым модулем, рассчитанным на 5 человек. Внутри установлены двуспальная кровать и раскладной угловой деван, который складывается и превращается в кухонный уголок.

На кухне установлены плитка и кофемашина Фото: скриншот / YouTube

Сама кухня дополнена холодильником, плиткой, кофеваркой, духовкой и раковиной. Есть и достаточно просторный санузел с душем. В кабине Mercedes установили современные удобные кресла.

Автодом Mercedes оборудовали 379-литровой цистерной для воды и 189-литровым баком для отходов. Установлены дополнительные аккумуляторы и солнечные панели на крыше. Сзади есть багажник для велосипедов и туристического снаряжения.

Mercedes LA 1113 B получил новый 5,7-литровый дизель, с которым грузовик разгоняется до 88 км/ч и потребляет 18,8 л/100 км. 303-литрового бака хватает на 1045 км пробега. Грузовик имеет полный привод и оснащен мощной лебедкой.

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