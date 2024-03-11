Их выпустили всего 13: на аукционе продали самый редкий "Гелендваген" (фото)
Первый Mercedes G-Class AMG оборудован 6,0-литровым 326-сильным V8 и способен развить 195 км/ч. Внедорожник рассчитан на 7 человек, а его салон отделан кожей и деревом.
В Дубае на аукционе RM Sotheby's продали Mercedes-Benz G-Class 1993 года. За внедорожник заплатили 218 500 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
С молотка ушел очень редкий Mercedes-Benz 500 GE 6.0 AMG: изготовили всего 13 таких "Гелендвагенов". Этот внедорожник — первый Mercedes G-Class от AMG. За основу взяли топовую модель Mercedes 500 GE, которая была первым "Гелендвагеном" с V8.
В AMG увеличили объем двигателя с 5 до 6 литров, что подняло отдачу до 326 л.с. и 525 Н∙м. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимал 10,5 с, а максимальная скорость кладала 195 км/ч.
Интересно, что версия от AMG ничем не отличается от стандартного "Гелендвагена" — ее выдают лишь колесные диски и особый синий цвет.
Салон Mercedes G-Class отделан кожей и деревом, а оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, люк, ABS, электропривод и подогрев сидений. Интересно, что авто является семиместным — в багажнике раскладываются кресла.
Конкретно этот Mercedes 500 GE 6.0 AMG — в семиместном исполнении. "Гелендваген" поставили заказчику в Японии. Пробег авто составляет 120 000 км.
Кстати, на этот же аукцион выставили и уникальный универсал Rolls-Royce Wraith.
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