Peugeot возродит свою самую дешевую модель в новом формате (фото)
Новый Peugeot 103 выйдет на рынок в 2025 году. Электроскутер предложат в нескольких версиях с одной и двумя аккумуляторными батареями.
Peugeot собираются вернуть на рынок массовую бюджетную модель 103. Интересно, что это не автомобиль, а компактный скутер, ведь под французским брендом выпускают и двухколесную технику. Об этом стало известно сайту L'Argus.
Оригинальный мопед Peugeot 103 выпускали с 1971 по 2017 год и всего выпустили более 3 миллионов мопедов. Модель оказалась очень популярной и имела большое количество различных версий.
Новый Peugeot 103 появится в 2025 году и станет электрическим. Его предвестником стал концепт Peugeot SPx. В его дизайне просматриваются черты знаменитого предка, хотя стиль новой модели получился более брутальным. У нее массивная передняя вилка и пластиковый обтекатель с рублеными линями.
Электроскутер Peugeot SPx оборудован светодиодной оптикой и цифровым щитком приборов. Замедляют его дисковые тормоза.
Характеристики Peugeot 103 пока держат в секрете. Заявлено лишь, что запланировано три версии мопеда: одна из них будет соревноваться с 50-кубовыми бензиновыми скутерами, а две — со 125-кубовыми. Предложат варианты с одной и двумя батареями.
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