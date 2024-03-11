Техосмотр авто в Украине: кто должен его проходить в 2024 году

Техосмотр в Украине сейчас является обязательным для отдельных категорий транспортных средств. Если он не пройден своевременно, то нарушителю грозит штраф и даже лишение водительских прав.

Техосмотр в Украине не отменен даже во время военного положения, однако проходить его должны далеко не все транспортные средства. Фокус расскажет, кому надо проходить техосмотр в 2024 году и каковы его условия.

Где пройти техосмотр авто в Украине и какие машины необходимо проверять

Техосмотр в Украине проводят авторизованные субъекты предпринимательской деятельности (СТО). Обязательной эта процедура является для транспортных средств, которые используются для регулярных перевозок грузов и пассажиров с целью получения прибыли (то есть коммерческий транспорт), а также спецтехника.

Периодичность прохождения техосмотра для разных видов транспорта:

легковые автомобили в возрасте от 2 лет, которые используются для перевозок в такси — раз в год;

грузовые авто в возрасте от 1 года — раз в год;

грузопассажирские автомобили весом до 3,5 тонны, в возрасте от 2 лет — раз в 2 года;

автобусы, которые эксплуатируются более 2 лет — раз в 6 месяцев;

колесные тракторы, которые эксплуатируются более 2 лет — раз в 2 года;

специализированный автотранспорт — раз в год;

колесный транспорт, используемый для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов, — 1 год со дня изготовления и раз в 6 месяцев после этого.

Стоит подчеркнуть, что частные легковые машины, которые не используются в коммерческих целях, пока освобождены от прохождения проверки. В МВД обещают вернуть техосмотр легковых авто вскоре после окончания военного положения. Уже известно, что он будет дополнен видеофиксацией.

Техосмотр авто проводят авторизованные СТО

Какие изменения претерпел техосмотр в Украине

С сентября 2023 года техосмотр авто в Украине цифровизирован. Внедрен "Е-протокол", в котором указана информация о дате, времени и результатах этой процедуры. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Документы для прохождения техосмотра:

паспорт гражданина Украины (для представителя владельца);

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

доверенность на право прохождения техосмотра (для физических лиц);

копия свидетельства о государственной регистрации (если проверку проходит юридическое лицо).

Стоимость техосмотра в 2024 году:

от 1120 грн — для легковых авто;

от 1260 грн — для автобусов весом до 5 тонн;

от 1344 грн — для автобусов весом более 5 тонн;

от 1260 грн — для грузовых авто весом до 12 тонн;

от 1440 грн — для грузовых авто весом свыше 12 тонн;

от 1120 грн — для прицепов весом до 10 тонн;

от 1320 грн — для прицепов весом свыше 10 тонн.

Штраф за отсутствие техосмотра в Украине

За нарушение правил технического осмотра транспорта установлены наказания. В частности, за не проведенный своевременно техосмотр в Украине предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

Повторное (в течение одного года) нарушение наказывается штрафом в размере от 850 до 1700 гривен. Кроме того, в этом случае водителю грозит лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев или даже административный арест на 5-10 суток.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине в последнее время резко выросли продажи электромобилей.

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