Премиальный брат VW Golf: Audi показали новую недорогую модель (видео)

Хэтчбек и седан Audi A3 обновились снаружи и внутри. В линейке появилась внедорожная версия, а некоторые опции для модели предлагаются по подписке.

Презентован новый Audi A3 2024. Одна из самых доступных моделей немецкой марки прошла фейслифтинг и вскоре поступит в продажу в Европе по цене от 35 650 евро. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Audi.

Audi A3 Sedan Фото: Audi

Обновления прошли хэтчбек и седан Audi A3. К тому же, презентовали модель повышенной проходимости allstreet с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

Узнать Audi A3 2024 можно по новой решетке радиатора, бамперам и оптике. Кроме того, сзади появился диффузор. Как и прежде, модель построена на платформе VW Golf.

Хэтчбеку обновили бамперы, оптику и решетку радиатора Фото: Audi

В салоне улучшили отделку, а также изменили дефлекторы обдува, центральную консоль и подлокотник. Во всех Audi A3 2024 установлены виртуальная панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин.

Часть опций для Audi A3 предлагают по предоплате Фото: Audi

Интересно, что в странах Европы опции можно не только приобрести, но и оформить по предоплате. В частности, предлагаются ежемесячные платежи за двухзонный климат-контроль или адаптивный круиз-контроль. Среди опций есть система полуавтономного движения.

Со старта новый Audi A3 предложат в двух 150-сильных версиях — 1,5-литровой бензиновой и 2,0-литровой дизельной. Позже предложат другие версии, среди которых будут плагин-гибриды, а также заряженные S3 и RS3.

Кстати, сверхмощный хэтчбек Audi RS3 на 400 сил недавно видели в Киеве.

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