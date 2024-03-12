Юбилей бестселлера: Volkswagen Golf празднует 50-летие (фото, видео)

За полвека увидели свет восемь поколений Volkswagen Golf. Массовая компактная модель постоянно эволюционировала и получила современные опции.

Этой весной исполняется 50 лет Volkswagen Golf. Это одна из самых массовых моделей всех времен и народов — выпущено уже более 37 миллионов автомобилей. VW Golf считается основателем С-класса, который иногда называют "Гольф-классом", и дал путевку в жизнь целому семейству моделей нескольких марок. Фокус расскажет историю этого бестселлера.

Volkswagen Golf начали проектировать в 70-х на замену культовому VW Beetle. Преемник "Жука" оказался совсем на него не похож — это был переднеприводный хэтчбек меньшего размера, но с более просторным салоном. Интересно, что название модели происходит не от вида спорта, а от течения Гольфстрим.

Volkswagen Golf 1 (1974-1983 годы)

Первый Volkswagen Golf и его создатель Джорджетто Джуджаро Фото: Volkswagen

Первый Volkswagen Golf спроектировал знаменитый дизайнер Джорджетто Джуджаро. В марте 1974 года началось производство хэтчбека и он быстро стал популярным. Сначала появились бензиновые версии на 60-75 л. с., а вскоре добавили и дизели на 48-68 л. с.

Volkswagen Golf GTI Фото: Volkswagen

Впоследствии линейку расширили кабриолет и 110-сильный VW Golf GTI — один из первых заряженных хэтчбеков. Также презентовали родственный седан Jetta и коммерческий Caddy. Всего выпустили почти 7 миллионов VW Golf первого поколения.

Volkswagen Golf 2 (1983-1991 годы)

Фольксваген Гольф 2 Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf Mk2 стал эволюцией предшественника. Он подрос и стал просторнее. Появились новые заряженные версии мощностью до 180-210 л. с., а также полноприводные варианты Syncro и Country. Выпустили и дорогую комплектацию Limited с люком, кожаным салоном и подогревом кресел. Изготовили 6,3 миллиона авто.

Volkswagen Golf 3 (1991-1997 годы)

Фольксваген Гольф 3 Фото: Volkswagen

Третий Volkswagen Golf 3 стал более обтекаемым и впервые был предложен в кузове универсал. Новая платформа позволила существенно улучшить безопасность авто, также впервые предложили эйрбэги. В линейке появился топовый шестицилиндровый вариант VR6. Всего собрали 4,8 млн VW Golf 3.

Volkswagen Golf 4 (1997-2003 годы)

Фольксваген Гольф 4 Фото: Volkswagen

Четвертый Volkswagen Golf можно назвать классическим. Он не слишком изменился внешне, однако его салон стал лучше. Среди опций добавились климат-контроль, ESP и боковые подушки безопасности. У VW Golf GTI появился более мощный старший брат R32 на 240 сил. Кстати, именно на нем дебютировала знаменитая роботизированная трансмиссия DSG с двумя сцеплениями. Выпустили почти 5 миллионов Volkswagen Golf 4.

Volkswagen Golf R32 Фото: Volkswagen

Кроме того, именно с Golf 4 началась унификация моделей концерна Volkswagen. На его платформе построили целое семейство — VW Bora и Beetle, Audi A3 и TT, Skoda Octavia, SEAT Leon и Toledo.

Volkswagen Golf 5 (2003-2008 годы)

Фольксваген Гольф 5 Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf 5 стал стремительнее и получил многорычажную заднюю подвеску. Именно в этом поколении представили бензиновые турбомоторы TSI и 2,0-литровые турбодизели. За доплату предложили оборудование, присущее более дорогим моделям, вроде панорамной крыши или навигации. Произвели 3,8 млн VW Golf 5.

Volkswagen Golf 6 (2008-2012 годы)

Фольксваген Гольф 6 Фото: Volkswagen

Шестой Volkswagen Golf сохранил платформу предшественника, однако стал солиднее на вид и качественнее внутри. Появились и новые технологии — адаптивные фары, подушка безопасности для коленей водителя, автоматическое управление светом фар, парковочный автопилот. Собрано 2,85 млн. авто.

Volkswagen Golf 7 (2012-2020 годы)

Фольксваген Гольф 7 Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf 7 подрос и переехал на очень удачную модульную платформу MQB. Она позволила облегчить авто и установить адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения. Вместе с бензиновыми и дизельными версиями выпускали и электромобиль VW e-Golf. Седьмое поколение модели оказалось чрезвычайно успешным — 6 миллионов проданных авто.

Volkswagen Golf 8 (с 2020 года)

Фольксваген Гольф 8 Фото: Volkswagen

Восьмой Volkswagen Golf сохранил архитектуру MQB, однако его дизайн стал более выразительным. В салоне установили большой тачскрин и сенсорные переключатели, а в список опций добавили систему полуавтономного движения. Линейку пополнили гибридные модификации, а вот электромобиль пока не предлагают. Впрочем, уже известно, что новый Volkswagen Golf 9 будет полностью электрическим.

Между прочим, в этом году свой 70-летний юбилей празднует и первый в мире суперкар.

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