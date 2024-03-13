На украинский рынок вышли недорогие Skoda: подробности и цены (фото)

Кроссовер Skoda Kamiq и хэтчбек Scala обновились снаружи и внутри. Модели в Украине предлагаются с бензиновыми турбомоторами мощностью до 150 сил.

На украинском авторынке появились новые Skoda Scala и Kamiq 2024 модельного года. Компактные доступные хэтчбек и кроссовер прошли модернизацию. Их подробности раскрыли на сайте Skoda в Украине.

Узнать новые Skoda Kamiq и Scala можно по измененной решетке радиатора, а также обновленным бамперам, фарам и фонарям. В салоне установлен новый двухспицевый руль.

В салоне установлен новый руль Фото: Skoda

Хэтчбек Skoda Scala и кроссовер Skoda Kamiq получили виртуальный щиток приборов и 8,25-дюймовый центральный тачскрин (9,2-дюймовый экран — опция). Базовая комплектация Essence также включает автоматические светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, ESP и 4 подушки безопасности.

Версия Selection добавляет 16-дюймовые литые диски, запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, парктроник и подогрев сидений.

Новые Skoda в Украине доступны с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Все версии комплектуются 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG.

Skoda Kamiq и Scala доступны с турбомоторами на 115-150 л.с. Фото: Skoda

Новая Skoda Scala в Украине стоит от 872 350 гривен. Кроссовер Skoda Kamiq несколько дороже — от 920 091 грн.

Кстати, в этом году на украинский рынок выйдут и новые кроссоверы Peugeot и Citroen. Они будут иметь электрические версии.

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