Самый дешевый электрокроссовер Skoda показали до презентации (видео)

Кроссовер Skoda Elroq будет электрическим аналогом модели Karoq. Компактный 4,5-метровый электрокар начнут производить в конце 2024 года.

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Обнародованы официальные тизеры нового Skoda Elroq. Компактный и недорогой электрокроссовер презентуют 15 марта во время ежегодной пресс-конференции Skoda. Пока же на официальном сайте чешского производителя появилось видео с электрокаром.

В коротком ролике видна передняя часть Skoda Elroq. Она выполнена в духе концепт-кара Vision 7S — с высоким капотом и тоненькими фарами, соединенными диодной полосой.

Новый Skoda Elroq разработчики называют "идеальным семейным авто" и позиционируют, как электрическую альтернативу кроссоверу Karoq. Его длина составит около 4,5 м.

Электромобиль Skoda Elroq построят на модульной платформе МЕВ, как и его старшего брата Enyaq iV. Она позволяет создавать электрокары с задним и полным приводом мощностью от 150 до 340 л. с. Запас хода авто может достигать 550 км.

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Производство Skoda Elroq стартует в конце 2024 года, а на рынок электрокар должен выйти в начале 2025-го. Модель будет значительно дешевле электромобиля Skoda Enyaq iV, который стоит от 40 тыс. евро.

Кстати, недавно рассекретили и самый дешевый бензиновый кроссовер Skoda длиной около 4 метров.

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