Новый необычный электромобиль от Geely и Volvo рассекретили до премьеры (фото)

Новый Zeekr Mix — обтекаемый электрический минивэн длиной 4,7 м. Электрокар оснастят мощным 422-сильным мотором, а его батарея будет поддерживать сверхбыструю зарядку.

В интернет попали первые фото Zeekr Mix. Оригинальный электрический минивэн от Geely презентуют в апреле на автошоу в Пекине. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Китайский электромобиль станет более доступным меньшим братом минивэна Zeekr 009 и конкурентом Volkswagen ID.Buzz. В его разработке участвуют специалисты Volvo, которых привлекают к созданию всех моделей этого бренда.

Электрокар оборудуют 422-сильным мотором Фото: Autocar

Новый Zeekr Mix отличается нестандартным однообъемным дизайном с аркообразной крышей и продолговатыми фарами и фонарями. Задние двери выполнены сдвижными. Также видно, что китайский электрокар оснастили 19-дюймовыми дисками.

Размеры Zeekr Mix 2024:

длина — 4688 мм;

ширина — 1995 мм;

высота — 1755 мм;

колесная база — 3008 мм.

Электромобиль Zeekr Mix будет пятиместным, однако его салон пока не показали. Сначала дебютирует заднеприводная 422-сильная версия, а затем может появиться и более мощный вариант с полным приводом. Минивэн получит батарею на 86 кВт∙ч, а 800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку мощностью до 360 кВт.

Между прочим, недавно Geely и Volvo создали мощного и недорогого конкурента Toyota Camry.

Также Фокус рассказывал, что доступный электровен разрабатывает и Suzuki.