Презентован мощный и недорогой конкурент Toyota Camry от Geely и Volvo (фото)

Седан Lynk&Co 07. предложат в мощных гибридных версиях на 381 и 593 л.с. Автомобиль способен проехать 102 км на электротяге.

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В Китае дебютировал новый Lynk&Co 07. Обтекаемый седан D-класса от премиального подразделения концерна Geely вскоре поступит в продажу на родине по цене менее $28 000 и может появиться в Европе. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Седан Lynk&Co 07 выполнен в новом стиле марки, который дебютировал на кроссовере Lynk&Co 08. В его дизайне сочетаются плавные линии и грани. В то же время сохраняются и фирменные черты Lynk&Co — такие, как четыре высоко посаженные фары.

По габаритам седан сопоставим с Toyota Camry Фото: CarNewsChina

Как и все модели бренда, седан разработан при участии специалистов Volvo. В его основе лежит полностью новая платформа СМА2.0, которую будет использовать и кроссовер Volvo XC60 третьего поколения. По размерам Lynk&Co 07 сопоставим с Toyota Camry.

Габариты Lynk&Co 07 2024:

длина — 4827 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 2843 мм;

масса — 1915 кг.

Мультимедийную систему для седана разработали в Meizu Фото: CarNewsChina

В салоне Lynk&Co 07 установлены виртуальный щиток приборов и большой 15,4-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему разработал производитель смартфонов Meizu.

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Новый Lynk&Co 07 предложат в двух плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым турбомотором. Отдача переднеприводной модификации составляет 381 л.с. и 615 Н∙м, а полноприводной — 593 л.с. и 905 Н∙м.

Модель будет доступна в мощных гибридных версиях Фото: CarNewsChina

Аккумуляторная батарея на 19 кВт∙ч позволяет проехать 102 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1400 км.

Кстати, недавно в Киеве появился роскошный электрический минивэн от Geely и Volvo.

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