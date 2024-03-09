Презентовано потужного і недорогого конкурента Toyota Camry від Geely та Volvo (фото)

Седан Lynk&Co 07. запропонують у потужних гібридних версіях на 381 і 593 к. с. Автомобіль здатен проїхати 102 км на електротязі.

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У Китаї дебютував новий Lynk&Co 07. Обтічний седан D-класу від преміального підрозділу концерну Geely невдовзі надійде в продаж на батьківщині за ціною менш, ніж $28 000 та може з’явитися в Європі. Про це пише сайт CarNewsChina.

Седан Lynk&Co 07 виконаний у новому стилі марки, який дебютував на кросовері Lynk&Co 08. У його дизайні поєднуються плавні лінії та грані. Водночас зберігаються і фірмові риси Lynk&Co – такі, як чотири високо посаджені фари.

За габаритами седан співставний з Toyota Camry Фото: CarNewsChina

Як і всі моделі бренду, седан розроблений за участі спеціалістів Volvo. У його основі лежить повністю нова платформа СМА2.0, яку використовуватиме і кросовер Volvo XC60 третього покоління. За розмірами Lynk&Co 07 співставний з Toyota Camry.

Габарити Lynk&Co 07 2024:

довжина — 4827 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1480 мм;

колісна база — 2843 мм;

маса — 1915 кг.

Мультимедійну систему для седана розробили в Meizu Фото: CarNewsChina

У салоні Lynk&Co 07 встановлені віртуальний щиток приладів та великий 15,4-дюймовий тачскрін. Мультимедійну систему розробив виробник смартфонів Meizu.

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Новий Lynk&Co 07 запропонують у двох плагін-гібридних версіях із 1,5-літровим турбомотором. Віддача передньопривідної модифікації складає 381 к. с. і 615 Н∙м, а повнопривідної – 593 к. с. і 905 Н∙м.

Модель буде доступна в потужних гібридних версіях Фото: CarNewsChina

Акумуляторна батарея на 19 кВт∙год дозволяє проїхати 102 км у електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині і електротязі складає 1400 км.

До речі, недавно в Києві зявився розкішний електричний мінівен від Geely та Volvo.

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