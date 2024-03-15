Новый рекорд: электромобиль Mercedes может преодолеть более 1300 км без подзарядки (фото)

У Mercedes Vision EQXX отличная аэродинамика, энергоэффективный мотор и солнечные батареи на крыше. Благодаря этому электрокар способен легко преодолеть более 1000 км на одном заряде.

Электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX продолжает устанавливать рекорды запаса хода. Недавно он продемонстрировал, что способен проехать 1319 км без подзарядки. Об этом сообщается на официальном сайте Mercedes-Benz.

Рекордный заезд организовали на трассе в Аравийской пустыне. За 14 часов 42 минуты новый Mercedes Vision EQXX преодолел 1010 км и после этого заряда батареи хватало еще на 309 км.

Электрокар способен проехать 1319 км на одном заряде Фото: Mercedes-Benz

Средняя скорость автопробега составила 49,3 км/ч. Электромобиль Mercedes Vision EQXX продемонстрировал рекордно низкое энергопотребление — 7,4 кВт∙ч на 100 км.

Фактически электрокар Mercedes побил собственное же достижение — в 2022 году он смог продемонстрировать запас хода 1202 км и потребление 8,3 кВт∙ч на 100 км. Помогли улучшить рекорд солнечные батареи на крыше — в пустыне они эффективнее.

Mercedes Vision EQXX пока считается прототипом, но в 2025 году превратится в серийную модель, которая станет преемником Mercedes CLA.

На крыше установлены солнечные батареи Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes оборудован 204-сильным мотором с низким энергопотреблением и чрезвычайно обтекаемый — имеет низкий аэродинамический коэффициент 0,17.

К тому же, за счет карбона электрокар не очень тяжелый — 1750 кг. Благодаря такой конструкции он демонстрирует рекордный запас хода с относительно небольшой батареей на 100 кВт∙ч.

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