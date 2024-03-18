Сокровище за $150 000: в США обнаружен раритетный заброшенный спорткар 70-х (видео)

Выпустили всего 188 заряженных Chevrolet Corvette LS6. Спорткар оснащен огромным 7,4-литровым V8 на 425 сил и способен развить 245 км/ч.

В настоящее время нашли настоящее сокровище – заброшенный Chevrolet Corvette 1971 года в редкой заряженной версии LS6. Сверхмощный спорткар не один год простоял под открытым небом. О нем рассказал в видео на Youtube блоггер Деннис Коллинз.

Изготовлено только 188 Chevrolet Corvette LS6. Фото: скриншот / YouTube

Удалось установить, что это купе Chevrolet Corvette LS6 долго не могли продать и покупателя ему нашли только в 1973 году. Первый владелец держал спорткар более 40 лет, причем долгое время авто стояло под открытым небом в его дворе.

Салон спорткара нужно почистить Фото: скриншот / YouTube

У Chevrolet Corvette LS6 облезлая краска, однако кузов не заржавел, ведь он изготовлен из стеклопластика. Салон покрыт слоем грязи. Нуждается в обслуживании и двигатель, который когда-то уже проходил капремонт.

Спорткар оборудован 7,4-литровым 425-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Именно мотор является главной особенностью Chevrolet Corvette LS6. Спорткар оборудовали огромным 7,4-литровым V8 мощностью 425 л. и с крутящим моментом в 644 Н∙м.

С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 245 км/ч. Также установлена спортивная подвеска.

Всего изготовили всего 188 Chevrolet Corvette LS6. Сейчас они очень ценятся коллекционерами, и их средняя цена составляет 150 000 долларов.

Кстати, недавно в США обнаружили и заброшенный Plymouth GTX 1970 года с 390-сильным V8.

Также Фокус рассказывал о заброшенной коллекции редких заряженных Ford Mustang.