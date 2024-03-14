Люкс из 50-х: роскошное американское авто полвека простояло брошенным в сарае (фото)

Chrysler Imperial был одной из самых роскошных моделей своего времени. Большой 5,7-метровый седан оборудовали кондиционером и электроприводом сидений.

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В США обнаружили заброшенный Chrysler Imperial 1955 года. Редкий роскошный седан полгода простоял в сарае. Находке посвятил видео на Youtube блогер Orthman.

Этот Chrysler Imperial с момента приобретения в 1955 году все время находился в одной семье. В 1974 году его прекратили эксплуатировать и поставили в сарай.

Chrysler Imperial был одним из самых роскошных авто своего времени Фото: скриншот / YouTube

За полвека простоя Chrysler Imperial покрылся слоем грязи и местами проржавел. Его окна потрескались, а заднее стекло отсутствует. Теперь редкое авто отправят на реставрацию.

Сейчас Chrysler Imperial ценится коллекционерами, ведь это довольно редкая модель. В 1955 году выпустили 7840 таких седанов. Среди их владельцев были Фрэнк Синатра, Элвис Пресли и князь Монако Ренье ІІІ.

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Chrysler Imperial был флагманом в линейке американской марки и конкурировал с Cadillac и Lincoln. Его можно было оборудовать кондиционером, усилителем руля, электроприводами окон и сидений и даже портативным проигрывателем пластинок.

Большой 5,7-метровый седан Chrysler оборудован 5,4-литровым V8 Hemi мощностью 250 л.с. В паре с ним работает 2-ступенчатая автоматическая КПП.

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