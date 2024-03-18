Символ 90-х: в интернете показали бронированный Mercedes украинского политика (фото)

Бронированный Mercedes S600 Guard выдерживает обстрел из автомата Калашникова или снайперской винтовки. Под капотом седана установлен 6,0-литровый V12.

Обнародовано фото раритетного бронированного Mercedes-Benz S-Class 1994 года. Уникальным автомобилем владел Владимир Щербань, возглавлявший в разные годы Донецкую и Сумскую областные государственные администрации. Об автомобиле рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Первым владельцем авто был глава Донецкой ОГА Владимир Щербань Фото: Roma Urraco

Бронированный Mercedes S600 Guard отлично сохранился. Фотографии авто сделаны несколько лет назад и к тому времени на одометре был освещен пробег 33 000 км. Его можно назвать капсулой времени.

В старом техпаспорте было указано имя Владимира Щербаня как первого владельца автомобиля. Кстати, производили бронированные Mercedes-Benz очень малыми партиями и исключительно под заказ.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco

Кузов и салон Mercedes S600 W140 в хорошем состоянии. Вариант Guard зрительно мало чем отличается от стандартного "600-го". Его выдают только высокопрофильные шины (они не боятся проколов) и толстые пуленепробиваемые окна.

Автомобиль неплохо сохранился Фото: Roma Urraco

В основе Mercedes S-Class Guard лежит бронированная капсула. Защита уровня В6/В7 позволяет выдержать попадание из автомата Калашникова или снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а также взрыв мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте под днищем.

Седан оснащен 394-сильным V12. Фото: Roma Urraco

Седан Mercedes S600 Guard оборудован стандартным 6,0-литровым V12 мощностью 394 л. Поскольку броня увеличила массу авто до 4,2 тонн, динамика ухудшилась по сравнению со стандартной моделью. Разгон до сотни занимает 8,7 с, а максимальная скорость ограничена на 210 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве была обнаружена капсула времени Lexus GX 2007 года.

Также Фокус рассказывал о самом редком "Гелендвагене".