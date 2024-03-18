Audi представили стильный и мощный электрокроссовер с запасом хода более 600 км (фото)

Электромобиль Audi Q6 e-tron предлагается в версиях мощностью 462 и 517 л. с. Топовый вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с.

В Германии презентовали электрический кроссовер Audi Q6 e-tron. Собрат Porsche Macan 2024 поступит в продажу с лета. Его подробности раскрыли на официальном сайте Audi.

Запас хода электрокроссовера достигает 625 км Фото: Audi

Новый Audi Q6 e-tron позаимствовал у Macan современную электрическую платформу РРЕ. Это пятиместный семейный электрокроссовер, который занял нишу между моделями Audi Q4 e-tron и Q8 e-tron.

В фонарях установлена OLED-оптика OLED-оптика Фото: Audi

Размеры Audi Q6 e-tron 2024 года:

длина — 4765 мм;

ширина — 1935 мм;

высота — 1681 мм.

Внешность Audi Q6 e-tron выполнена в традиционном стиле марки. В дизайне преобладают грани, а передняя часть имитирует широкую решетку радиатора. Фары электрокара матричные, а в фонарях использована OLED-оптика.

На передней панели установили три дисплея Фото: Audi

В салоне обращают на себя внимание необычный четырехспицевый руль и сразу три дисплея на передней панели — виртуальный щиток приборов, 14,5-дюймовый центральный тачскрин и отдельный 10,9-дюймовый сенсорный экран для переднего пассажира. Мультимедийная система создана на базе Google, есть и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Объем багажника Audi Q6 e-tron составляет 526-1529 л. Также есть небольшой 64-литровый отсек спереди.

Объем багажника Audi Q6 e-tron достигает 526-1529 л Фото: Audi Спереди есть небольшой 64-литровый багажник Фото: Audi

Новый Audi Q6 e-tron дебютирует в двух полноприводных версиях. Стандартная модель получила силовую установку пиковой мощностью 462 л. с., а SQ6 — 517 л. с. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с.

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 625 км. 800-вольтная архитектура позволяет быструю (мощностью до 270 кВт) зарядку на 80% за 21 минуту.

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