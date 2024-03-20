Японский производитель готовит недорогой электрический пикап: первые детали и фото

Электромобиль Isuzu D-Max EV оборудовали полноприводной 177-сильной установкой. Он способен перевозить до тонны груза и буксировать 3,5-тонный прицеп.

Доступный рамный пикап Isuzu D-Max получит электрическую версию. Ее производство стартует в 2025 году, а пока на автошоу в Бангкоке (Таиланд) презентовали предсерийный концепткар D-Max EV. Об этом сообщается на официальном сайте японского производителя.

Новый Isuzu D-Max EV получил силовую установку с 54-сильным передним и 122-сильным задним электромоторами. Суммарная отдача составляет 177 л.с. и 325 Н∙м, что позволяет развивать скорость более 130 км/ч, перевозить тонну грузов и буксировать 3,5-тонный прицеп.

Электрокар отличается измененной передней частью Фото: Isuzu

Электропикап Isuzu D-Max EV оборудовали литий-ионной батареей емкостью 66,9 кВт∙ч. Запас хода составит около 300 км.

За основу для электрокара взяли четырехдверную версию пикапа. Отличить новый Isuzu D-Max EV можно по измененной передней части с пластиковой заглушкой на месте радиаторной решетки.

Пикап получил двухмоторную установку на 177 л.с. Фото: Isuzu

Больше подробностей модели раскроют позже, но известно, что пикап будет недорогим. Для снижения себестоимости производство организуют в Таиланде, однако уже известно, что модель будут продавать в Европе и Австралии.

Кстати, ранее стало известно, что именно пикап Isuzu D-Max в дизельной версии планируют выпускать в Украине.

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