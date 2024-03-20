Миниатюрный раритет: одну из первых Honda продали на аукционе за $80 000 (фото)

Кабриолет Honda S600 достигает всего 3,3 м в длину и весит 715 кг. С 600-кубовым мотором маленький спорткар способен развить 140 км/ч.

В США на аукционе Bring a Trailer продали Honda S600 1966 года. За компактное авто заплатили 80 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Honda S600 стала первой экспортной моделью марки Фото: Bring a Trailer

Довольно высокая цена Honda S600 объясняется тем, что это одна из первых моделей японской марки. Как известно, изначально Honda выпускала мотоциклы, а автомобили начали производить с 1963 года. Сначала появился кабриолет Honda S500, а через год презентовали его улучшенную версию S600.

Автомобиль прошел реставрацию Фото: Bring a Trailer

Всего было выпущено 11 284 кабриолета. Honda S600 Roadster стала первой моделью японского бренда, которую начали экспортировать в другие страны.

Миниатюрный спорткар Honda S600 Roadster достигает всего 3,3 м в длину и весит всего 715 кг. Кабриолет оборудован высокооборотной 0,6-литровой четверкой мощностью 57 л. с., как у мотоциклов. С 4-ступенчатой механической КПП максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Спорткар оснащен 600-кубовым двигателем Фото: Bring a Trailer

Конкретно этот кабриолет Honda S600 окрашен в белый цвет, как и болиды японской марки в "Формуле-1". Авто прошло реставрацию и капремонт двигателя, а его пробег составляет 87 тыс. км.

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