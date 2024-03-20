Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Миниатюрный раритет: одну из первых Honda продали на аукционе за $80 000 (фото)

Honda S600 1966, Honda S600, спорткар Honda
Фото: Bring a Trailer | Honda S600 — компактный 3,3-метровый кабриолет

Кабриолет Honda S600 достигает всего 3,3 м в длину и весит 715 кг. С 600-кубовым мотором маленький спорткар способен развить 140 км/ч.

Related video

В США на аукционе Bring a Trailer продали Honda S600 1966 года. За компактное авто заплатили 80 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Honda S600, Honda S600 1966, спорткар Honda Fullscreen
Honda S600 стала первой экспортной моделью марки
Фото: Bring a Trailer

Довольно высокая цена Honda S600 объясняется тем, что это одна из первых моделей японской марки. Как известно, изначально Honda выпускала мотоциклы, а автомобили начали производить с 1963 года. Сначала появился кабриолет Honda S500, а через год презентовали его улучшенную версию S600.

салон хонда 600, Honda S600 1966, Honda S600, спорткар хонда Fullscreen
Автомобиль прошел реставрацию
Фото: Bring a Trailer

Всего было выпущено 11 284 кабриолета. Honda S600 Roadster стала первой моделью японского бренда, которую начали экспортировать в другие страны.

Важно
Honda представила новый компактный кроссовер с расходом 4,2 л на 100 км (фото)
Honda представила новый компактный кроссовер с расходом 4,2 л на 100 км (фото)

Миниатюрный спорткар Honda S600 Roadster достигает всего 3,3 м в длину и весит всего 715 кг. Кабриолет оборудован высокооборотной 0,6-литровой четверкой мощностью 57 л. с., как у мотоциклов. С 4-ступенчатой механической КПП максимальная скорость составляет 140 км/ч.

двигатель хонда 600, Honda S600 1966, Honda S600, спорткар Honda Fullscreen
Спорткар оснащен 600-кубовым двигателем
Фото: Bring a Trailer

Конкретно этот кабриолет Honda S600 окрашен в белый цвет, как и болиды японской марки в "Формуле-1". Авто прошло реставрацию и капремонт двигателя, а его пробег составляет 87 тыс. км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине выставят на аукцион машину из фильма "Я, Победа и Берлин".

Также мы писали, что с молотка ушел самый редкий "Гелендваген".