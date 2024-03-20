Мініатюрний раритет: одну з перших Honda продали на аукціоні за $80 000 (фото)

Кабріолет Honda S600 сягає усього 3,3 м у довжину та важить 715 кг. Із 600-кубовим мотором маленький спорткар здатен розвинути 140 км/год.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали Honda S600 1966 року. За компактне авто заплатили 80 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Honda S600 стала першою експортною моделлю марки Фото: Bring a Trailer

Досить висока ціна Honda S600 пояснюється тим, що це одна із перших моделей японської марки. Як відомо, спочатку Honda випускала мотоцикли, а автомобілі почали виготовляти з 1963 року. Спочатку з’явився кабріолет Honda S500, а через рік презентували його покращену версію S600.

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: Bring a Trailer

Усього випустили 11 284 кабріолети. Honda S600 Roadster стала першою моделлю японського бренду, яку почали експортувати в інші країни.

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Мініатюрний спорткар Honda S600 Roadster сягає усього 3,3 м у довжину та важить лише 715 кг. Кабріолет обладнано високооборотною 0,6-літровою четвіркою потужністю 57 к. с., як у мотоцилів. Із 4-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість складає 140 км/год.

Спорткар оснащений 600-кубовим двигуном Фото: Bring a Trailer

Конкретно цей кабріолет Honda S600 пофарбований у білий колір, як і боліди японської марки в "Формулі-1". Авто пройшло реставрацію та капремонт двигуна, а його пробіг складає 87 тис. км.

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