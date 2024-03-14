Honda представила новий компактний кросовер із витратою 4,2 л на 100 км (фото)

Кросоверу Honda HR-V оновили дизайн, а лінійку розширила позашляхова версія. Модель обладнана економічною гібридною установкою.

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Компактний кросовер Honda HR-V пройшов фейсліфтинг. Оновлену модель презентували в Японії (там вона відома під назвою Vezel), а її продажі почнуться з квітня. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті виробника.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: Honda

Нова Honda HR-V 2024 упізнається, перш за все, за збільшеною безрамковою решіткою радіатора. Крім того, змінені бампери і ліхтарі кросовера.

Позашляхова Honda HR-V Hunt Фото: Honda

До того ж, уперше в лінійці з’явився позашляховий пакет Hunt Package. У такого кросовера зовсім інша решітка радіатора, встановлені захисний пластиковий обвіс та високо профільні шини на 16-дюймових дисках. На даху з’явилися рейлінги для багажника.

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Салон Honda HR-V у виконанні Hunt Package має особливе водостійке оздоблення. У інших же версіях моделі інтер’єр не зазнав змін. Список опцій поповнив адаптивний круїз-контроль із режимом для заторів.

Салон Honda HR-V Hunt оздоблений водостійкими матеріалами Фото: Honda

Як і раніше, кросовер Honda HR-V оснащений гібридною установкою e:HEV зі 131-сильним електромотором і 1,5-літровим бензиновим генератором на 106 к. с. Витрата пального в змішаному циклі складає 4,2 л/100 км. Є версії з переднім та повним приводом.

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