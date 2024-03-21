На продажу выставили редкий сверхмощный Chevrolet 2002 года с пробегом 670 км (фото)

Изготовлено всего 37 заряженных Chevrolet Camaro ZL1 2002 года. Спорткар оборудован огромным 7,0-литровым V8 мощностью 600 сил.

В США продается раритетный спорткар Chevrolet Camaro 2002 года. Автомобиль оценили в 149 998 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Пробег авто составляет всего 670 км Фото: carscoops.com

Заоблачная цена Chevrolet Camaro обусловлена двумя факторами. Во-первых, это капсула времени — пробег авто составляет всего 670 км. Спорткар стоял в гараже, поэтому он идеально сохранился — кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии.

Во-вторых, на продажу выставили очень редкую версию купе Chevrolet Camaro ZL1 Phase III. Выпустили всего 37 таких автомобилей.

Под капотом установлен 7,0-литровый 600-сильный V8 Фото: carscoops.com

Главное отличие модификации ZL1 от стандартного Chevrolet Camaro 2002 года скрывается под капотом. Там установлен огромный 7,0-литровый V8 мощностью 600 л. с. и с крутящим моментом 780 Нм. Также доработана подвеска авто и установлены тормоза от Corvette.

Салон Chevrolet Camaro прекрасно сохранился Фото: carscoops.com

Отличить купе Chevrolet Camaro ZL1 можно по капоту с воздухозаборником и заднему спойлеру. К тому же, у авто особый окрас и 18-дюймовые диски. В салоне заменили рычаг 6-ступенчатой механической КПП.

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