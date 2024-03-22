Топливо подорожает: в Украине планируют существенно увеличить налоги на бензин и дизель

Правительство предлагает постепенно увеличивать акцизы на топливо в Украине. На некоторые его виды сборы могут вырасти более чем вдвое.

Цены на топливо в Украине в ближайшие годы могут существенно вырасти. Кабинет Министров планирует увеличить акциз на все виды топлива. Соответствующий проект закона уже одобрили на заседании правительства. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Правительство планирует постепенное увеличение акцизов на топливо Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Законопроектом предусматривается постепенное увеличение ставок акцизов на нефтепродукты и автогаз до 2028 года. В частности, акциз на бензин в Украине планируют увеличить с 213,5 до 359 евро за 1000 литров.

Акциз на дизель может вырасти более чем вдвое — со 139,5 до 330 евро за 1000 литров, а на альтернативные виды топлива (биоэтанол, биодизель) — со 162 до 272,4 евро. Меньше всего должен вырасти акциз на газ — с 52 до 70 евро за 1000 л.

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Идею увеличения акцизных ставок в Кабмине озвучивали еще год назад. Тогда сообщалось, что эти сборы планируют повысить до уровня стран Европейского союза.

Сейчас это только законопроект — за него еще должны проголосовать в Верховной Раде. В случае его принятия все виды топлива постепенно подорожают.

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