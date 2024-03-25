Новый Mercedes G-Class 2024 рассекретили за день до премьеры (фото, видео)

Новый "Гелендваген" изменится внешне и получит более современную мультимедийную систему. Внедорожник будут оснащать новыми бензиновыми и электрическими моторами.

Обнародованы официальные тизеры Mercedes-Benz G-Class 2024. Обновленный внедорожник презентуют уже завтра. Фотографии появились на официальной странице немецкого бренда в Instagram.

Внедорожнику изменят решетку радиатора Фото: Mercedes-Benz

Хотя дизайн Mercedes G-Class 2024 рассекретили лишь частично, по фото видно, что новый "Гелендваген" получит измененные решетку радиатора и бамперы, а также иные колесные диски.

Mercedes-AMG G63 сохранит 4,0-литровый V8 Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, появились фото Mercedes-AMG G63. Заряженная версия традиционно отличается более агрессивным оформлением передней части.

Салон "Гелендвагена" не показали на фотографиях, однако известно, что внедорожник оснастят улучшенной мультимедийной системой MBUX нового поколения.

Mercedes G500 получит новый двигатель Фото: Mercedes-Benz

Ожидаются изменения и в линейке двигателей. Новый Mercedes G500 получит 3,0-литровую турбошестерню вместо V8. Mercedes-AMG G63 сохранит 4,0-литровую восьмерку, но ее дополнят 48-вольтовой мягкой гибридной установкой.

Самым интересным будет первый электрический "Гелендваген". Модель с названием Mercedes EQG оборудуют четырьмя моторами и она сможет разворачиваться на месте. Пока неизвестно, представят ли ее одновременно с бензиновыми и дизельными собратьями.

Ранее Фокус рассказывал об электрокаре Mercedes с рекордным запасом хода.

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