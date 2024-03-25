Новый Mercedes G-Class 2024 рассекретили за день до премьеры (фото, видео)
Новый "Гелендваген" изменится внешне и получит более современную мультимедийную систему. Внедорожник будут оснащать новыми бензиновыми и электрическими моторами.
Обнародованы официальные тизеры Mercedes-Benz G-Class 2024. Обновленный внедорожник презентуют уже завтра. Фотографии появились на официальной странице немецкого бренда в Instagram.
Хотя дизайн Mercedes G-Class 2024 рассекретили лишь частично, по фото видно, что новый "Гелендваген" получит измененные решетку радиатора и бамперы, а также иные колесные диски.
Кроме того, появились фото Mercedes-AMG G63. Заряженная версия традиционно отличается более агрессивным оформлением передней части.Важно
Салон "Гелендвагена" не показали на фотографиях, однако известно, что внедорожник оснастят улучшенной мультимедийной системой MBUX нового поколения.
Ожидаются изменения и в линейке двигателей. Новый Mercedes G500 получит 3,0-литровую турбошестерню вместо V8. Mercedes-AMG G63 сохранит 4,0-литровую восьмерку, но ее дополнят 48-вольтовой мягкой гибридной установкой.
Самым интересным будет первый электрический "Гелендваген". Модель с названием Mercedes EQG оборудуют четырьмя моторами и она сможет разворачиваться на месте. Пока неизвестно, представят ли ее одновременно с бензиновыми и дизельными собратьями.
Ранее Фокус рассказывал об электрокаре Mercedes с рекордным запасом хода.
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