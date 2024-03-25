Новий Mercedes G-Class 2024 розсекретили за день до прем'єри (фото, відео)

Новий "Гелендваген" зміниться зовні та отримає сучаснішу мультимедійну систему. Позашляховик оснащатимуть новими бензиновими та електричними моторами.

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Оприлюднені офіційні тизери Mercedes-Benz G-Class 2024. Оновлений позашляховик презентують уже завтра. Фотографії з’явилися на офіційній сторінці німецького бренду в Instagram.

Позашляховику змінять решітку радіатора Фото: Mercedes-Benz

Хоча дизайн Mercedes G-Class 2024 розсекретили лише частково, по фото видно, що новий "Гелендваген" отримає змінені решітку радіатора та бампери, а також інакші колісні диски.

Mercedes-AMG G63 збереже 4,0-літровий V8 Фото: Mercedes-Benz

Крім того, з’явилися фото Mercedes-AMG G63. Заряджена версія традиційно вирізняється агресивнішим оформленням передньої частини.

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Салон "Гелендвагена" не показали на фотографіях, проте відомо, що позашляховик оснастять покращеною мультимедійною системою MBUX нового покоління.

Mercedes G500 отримає новий двигун Фото: Mercedes-Benz

Очікуються зміни і в лінійці двигунів. Новий Mercedes G500 отримає 3,0-літрову турбошістку замість V8. Mercedes-AMG G63 збереже 4,0-літрову вісімку, але її доповнять 48-вольтною м’якою гібридною установкою.

Найцікавішим буде перший електричний "Гелендваген". Модель із назвою Mercedes EQG обладнають чотирма моторами й вона зможе розвертатися на місці. Наразі невідомо, чи її презентують одночасно із бензиновими та дизельними побратимами.

Раніше Фокус розповідав про електрокар Mercedes із рекордним запасом ходу.

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