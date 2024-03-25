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Новий Mercedes G-Class 2024 розсекретили за день до прем'єри (фото, відео)

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-AMG G63 вирізняється агресивнішим дизайном

Новий "Гелендваген" зміниться зовні та отримає сучаснішу мультимедійну систему. Позашляховик оснащатимуть новими бензиновими та електричними моторами.

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Оприлюднені офіційні тизери Mercedes-Benz G-Class 2024. Оновлений позашляховик презентують уже завтра. Фотографії з’явилися на офіційній сторінці німецького бренду в Instagram.

Mercedes-AMG G63, Mercedes G-Class, новий Гелендваген, Mercedes G-Class 2024 Fullscreen
Позашляховику змінять решітку радіатора
Фото: Mercedes-Benz

Хоча дизайн Mercedes G-Class 2024 розсекретили лише частково, по фото видно, що новий "Гелендваген" отримає змінені решітку радіатора та бампери, а також інакші колісні диски.

Mercedes-AMG G63, Mercedes G-Class, новий Гелендваген, Mercedes G-Class 2024 Fullscreen
Mercedes-AMG G63 збереже 4,0-літровий V8
Фото: Mercedes-Benz

Крім того, з’явилися фото Mercedes-AMG G63. Заряджена версія традиційно вирізняється агресивнішим оформленням передньої частини.

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Салон "Гелендвагена" не показали на фотографіях, проте відомо, що позашляховик оснастять покращеною мультимедійною системою MBUX нового покоління.

Mercedes-AMG G63, Mercedes G-Class, новий Гелендваген, Mercedes G-Class 2024 Fullscreen
Mercedes G500 отримає новий двигун
Фото: Mercedes-Benz

Очікуються зміни і в лінійці двигунів. Новий Mercedes G500 отримає 3,0-літрову турбошістку замість V8. Mercedes-AMG G63 збереже 4,0-літрову вісімку, але її доповнять 48-вольтною м’якою гібридною установкою.

Найцікавішим буде перший електричний "Гелендваген". Модель із назвою Mercedes EQG обладнають чотирма моторами й вона зможе розвертатися на місці. Наразі невідомо, чи її презентують одночасно із бензиновими та дизельними побратимами.

Раніше Фокус розповідав про електрокар Mercedes із рекордним запасом ходу.

Також ми писали про найрідкісніший "Гелендваген".