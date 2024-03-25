Эксклюзивы на $55 миллионов: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию суперкаров (фото)

Коллекция насчитывает 32 спортивных автомобиля разных годов выпуска. Стоимость некоторых суперкаров достигает 3-4 миллионов долларов.

В Торонто на аукцион RM Sotheby's выставили огромную коллекцию суперкаров. Общая стоимость автомобилей составляет около 55 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В коллекции собраны 32 спортивных автомобиля, выпущенных с 1957 по 2021 год. Все они в идеальном состоянии, а большинство из машин имеют небольшие пробеги.

Ferrari F50 оценили в 4,5 млн долларов Фото: RM Sotheby's

Самыми дорогими в коллекции являются четыре эксклюзивных суперкара Ferrari — F50, Enzo, LaFerrari и 288GTO. Их ориентировочная цена достигает в 4-4,5 млн долларов. В $3,75 миллиона оценили очень редкий Maserati MC12.

Среди других дорогих суперкаров — Ferrari 275 GTB 1967 года и Lamborghini Miura 1972 года, который ранее принадлежал вокалисту группы Jamiroquai Джею Кею.

Ferrari LaFerrari Феррари Энцо Ferrari 288 GTO Lamborghini Miura Maserati MC12 Ferrari 250 GT Lusso Ferrari 365 GTB/4 Daytona Lamborghini Countach Shelby GT350 Aston Martin DB5 Порше 959 Mercedes-Benz 300SL Bugatti Veyron Porsche Carrera GT Ferrari 275 GTB

В коллекции хватает знаменитых классических моделей — купе и кабриолет Mercedes-Benz 300 SL, Aston Martin DB5, Lamborghini Countach, Porsche 356 и 911, Shelby GT350, Ferrari 250 GT Lusso и 365 GTB/4 Daytona.

Современную эпоху представляют суперкары Ferrari F40 и SF90, Jaguar XJ220, Bugatti Veyron, McLaren P1 и 720S, Porsche 959, 918 и Carrera GT.

Между прочим, недавно на аукционе RM Sotheby's продали самый редкий "Гелендваген".

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