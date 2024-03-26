Криштиану Роналду показал свой новый суперкар Ferrari за 2 миллиона евро (видео)

Криштиану Роналду приобрел новый Ferrari Daytona SP3. Карбоновый 840-сильный суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,85 с и развить 340 км/ч.

Коллекция авто Криштиану Роналду пополнилась очередным дорогим суперкаром. На этот раз звездный португальский футболист приобрел лимитированный Ferrari SP3 Daytona. Видео с его авто опубликовали на странице lisbon.cars в Instagram.

Роналду на Ferrari Daytona SP3 сняли в центре Лиссабона. Форвард клуба "Аль Наср" подъехал на суперкаре к дорогому отелю.

Как известно, Криштиану Роналду имеет очень большую коллекцию экзотических авто. Их общая стоимость превышает 100 миллионов долларов. В частности, португальский футболист владеет Bugatti Centodieci, Veyron и Chiron, McLaren Senna, Rolls-Royce Dawn и Cullinan, Ferrari Monza.

Ferrari Daytona SP3 — лимитированное среднемоторное купе с дизайном в ретростиле. Его называют современной версией Ferrari 330 P3/P4 60-х годов.

Карбоновый суперкар Ferrari Daytona SP3 оборудован высокооборотным 6,5-литровым V12 мощностью 840 л. с. при 9250 об/мин. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,85 с и развить 340 км/ч. Выпустят всего 599 таких авто.

Кстати, недавно Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович приобрели новейшие кроссоверы Ferrari Purosangue.

Также Фокус рассказывал, что эксклюзивный Ferrari вернули владельцу спустя 24 года после угона.